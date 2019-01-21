  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Rizespor'dan Kasımpaşa'ya ağır darbe!

Rizespor'dan Kasımpaşa'ya ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Kasımpaşa sahasında Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 23'üncü dakikada Umar Aminu kaydetti.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 22:55 - Güncelleme: 21-01-2019 22:56

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Konuk ekip bu sonuçla 10 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa ise ikinci yarının ilk haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

KASIMPAŞA: 0 - 1 :ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 88 Azad), Pavelka, Josue Sa, Tarkan (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 67 Heintz), Trezeguet, Koita

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Aminu (Dk. 78 Aatif), Vedat Muriç

GOL: Dk. 23 Aminu (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel, Josue Sa (Kasımpaşa) - Orhan Ovacıklı, Muriç, Boldrin, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Rizespor'dan Kasımpaşa'ya ağır darbe! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro