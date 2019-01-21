Rizespor'dan Kasımpaşa'ya ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti.
Konuk ekip bu sonuçla 10 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa ise ikinci yarının ilk haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.
KASIMPAŞA: 0 - 1 :ÇAYKUR RİZESPOR
STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan
HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok
KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 88 Azad), Pavelka, Josue Sa, Tarkan (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 67 Heintz), Trezeguet, Koita
ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Aminu (Dk. 78 Aatif), Vedat Muriç
GOL: Dk. 23 Aminu (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Veysel, Josue Sa (Kasımpaşa) - Orhan Ovacıklı, Muriç, Boldrin, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)
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