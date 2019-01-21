Rizespor'dan Kasımpaşa'ya ağır darbe!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Kasımpaşa evinde Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Çaykur Rizespor'a 3 puanı getiren golü 23. dakikada Umar Aminu kaydetti.

Konuk ekip bu sonuçla 10 maç sonra sahadan 3 puanla ayrıldı ve rahat bir nefes aldı. Kasımpaşa ise ikinci yarının ilk haftasında sahadan mağlubiyetle ayrılmış oldu.

KASIMPAŞA: 0 - 1 :ÇAYKUR RİZESPOR

STAT: Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan

HAKEMLER: Mustafa Öğretmenoğlu, Erdinç Sezertam, Murat Ergin Gözütok

KASIMPAŞA: Ramazan, Popov, Ben Youssef, Veysel, Özgür (Dk. 88 Azad), Pavelka, Josue Sa, Tarkan (Dk. 46 Sadiku), Hajradinovic (Dk. 67 Heintz), Trezeguet, Koita

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Orhan, Talbi, Saadane, Mehmet Uslu, Petrucci, Abdullah Durak, Boldrin (Dk. 85 Nakoulma), Samudio (Dk. 74 Abarhoun), Aminu (Dk. 78 Aatif), Vedat Muriç

GOL: Dk. 23 Aminu (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Veysel, Josue Sa (Kasımpaşa) - Orhan Ovacıklı, Muriç, Boldrin, Mehmet Uslu (Çaykur Rizespor)