Rize'li Yasin Şafak kendi imkanlarıyla UTV yaptı.

Rize'de sanayi sitesinde çalışan Yasin Şafak, kendi imkanlarıyla UTV adı verilen arazi otomobili yaptı. Şafak, eğer teklif gelirse aracı satmayı düşündüğünü söyledi. İşte yerli UTV'nin görüntüleri...

Rize'li Yasin Şafak kendi imkanlarıyla UTV yaptı.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Yasin Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi. Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi. Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.

110
Rize'li Yasin Şafak kendi imkanlarıyla UTV yaptı.

Şafak, 3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yaptı. Şafak'ın yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen aracı, vatandaşların dikkatini çekiyor. Aracın 250 cc'lik motoru olduğunu belirten Yasin Şafak, "Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4x4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım" dedi.

210
Rize'li Yasin Şafak kendi imkanlarıyla UTV yaptı.

Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir" diye konuştu.

310
Rize'li Yasin Şafak kendi imkanlarıyla UTV yaptı.

Yasin Şafak, destek olması halinde seri imalat yapabileceğini aktardı.

410
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro