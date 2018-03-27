Rize'li Yasin Şafak kendi imkanlarıyla UTV yaptı.

Sakarya Üniversitesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünden 2012 yılında mezun olan Yasin Şafak, babasının isteği üzerinde aile işinde çalışmaya karar verdi. Otomobil tamir işleriyle uğraşan Şafak, yeğenleri için atık parçalardan küçük motorlu araç yapmak istedi. Bilgisayarda tasarladığı otomobil için topladığı parçaları birleştirmeye başlayan Şafak, düşündüğünden büyük bir şey ortaya çıkması üzerine aracı "arazi tipi" yapmaya karar verdi.
Şafak, 3 yıllık çalışma sonunda çeşitli araçların parçalarını birleştirerek otomatik vitesli UTV yaptı. Şafak'ın yüzde 40 eğimli rampada 50 kilometre hıza ulaşabilen aracı, vatandaşların dikkatini çekiyor. Aracın 250 cc'lik motoru olduğunu belirten Yasin Şafak, "Arabanın motorunu güçlendirmek için yardımcı bir araba şanzımanı kullandım. 4x4 sistemine sahip. Arazi şartlarında çok rahat ilerleyebilir. Kasası kalkabiliyor. Hafif yükleri boşaltmamızı sağlıyor. Şartlar biraz elverişli olmadı. Bazı parçalarını dışarıdan getirtmek zorunda kaldım" dedi.
Şafak, "Yerli bir UTV yok. Ben de buna yerli UTV ismini verdim. Yöremize uygun olarak örümcek diye de adlandırabiliriz. Aracın maliyeti 20 bin lirayı buldu. Üç yılda tamamladım. Çalışma koşullarından dolayı biraz uzun sürdü. Normalde altı ay gibi kısa bir sürede yapılabilir" diye konuştu.
Yasin Şafak, destek olması halinde seri imalat yapabileceğini aktardı.
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