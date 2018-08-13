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Rize'de teleferikte akıma kapılan Ayşe Kork hayatını kaybetti

Rize'de teleferikte akıma kapılan Ayşe Kork hayatını kaybetti

RİZE ’de, 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikte elektriik akımına kapılan Ayşe Kork (19) yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Küçükçayır köyünde meydana geldi. Bölgede 'varangel' olarak bilinen ve yük taşımada kullanılan ilkel teleferikle yüklerini taşıyan Ayşe Kork, teleferiğin metal aksanını tuttuğu sırada iddiaya göre elektrik akımına kapıldı.

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Eklenme Tarihi: 13-08-2018 11:03 - Güncelleme: 13-08-2018 11:03

Çevredekilerin yardımıyla kurtarılan genç kız ambulansla Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ayşe Kork, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Liseden mezun olan ve bu yıl girdiği üniversite sınavından 350 puan aldığı öğrenilen Ayşe Kork'un ölümü büyük üzüntü yarattı.

Doğu Karadeniz' de yoğun olarak kullanılan ve bölgede 'Varangel' olarak adlandırılan ilkel teleferikler can ve mal güvenliği açısından tehlike oluşturuyor. Teleferiklerle yük taşımacılığının yanında insan taşımacılığı da yapılıyor. Rize'de geçen yıl ölen bir kişinin tabutuda 'bölgeye yol olmadığı için teleferikle taşınmıştı' ifadesi yer almıştı.

Rize Makine Mühendisleri Odası tarafından yakın bir dönemde hazırlanan raporda, sayıları bölge genelinde 20 bine ulaşan ilkel teleferiklerin ölümlü ve yaralamalı çok sayıda kazaya neden olduğu belirlendi, teleferiklerin bir standarda kavuşturulması gerektiğine vurgu yapıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • çakma mühendis 13 Ağustos 2018 11:31 Rize makine mühendisleri odası konuşmuş.. Konuşacağınıza proje üretin. Eminim ki, o ilkel teleferikleri yapan insanlar, bunlardan daha iyi mühendistir.

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