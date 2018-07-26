Rize'de silahlı saldırıda 1 kişi öldü

RİZE’nin Pazar ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen olayda 1 kişi başından silahla vurularak öldürüldü.

İlçenin Bulvar Caddesi’nde yolda yürümekte olan Yaşar Özgüven’e arkadan yaklaşan E.A. tabancayla 3 el ateş etti. Olayda, 21 yaşındaki Yaşar Özgüven başına aldığı kurşun yaralarıyla olay yerinde hayatını kaybederken E. A. polise teslim oldu.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.