Rize'de sel ve heyelanın verdiği hasar ortaya çıktı

RİZE'de önceki gün, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram yağışın neden olduğu sel ve heyelanlarla ilgili hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bölgede yapılan ilk tespitlere göre, 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı.

Rize'de sel ve heyelanın verdiği hasar ortaya çıktı

Bölgede yapılan ilk tespitlere göre, 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı, 30 dolayında köprü ve menfez yıkıldı, köy ve mahalle yollarında alt yapı hasarları oluştu. Şiddetli yağışla birlikte merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldeleri ile Güneysu ilçesinde sel ve heyelanlar meydana geldi. İl Özel İdaresi, Devlet Su İşleri (DSİ) ve Karayolları ekipleri kapalı köy ve mahalle yolları ile tıkanan dere yataklarını açmak için çalışma başlattı. Sel sularının çekildiği bölgede AFAD ekipleri tarafından başlatılan hasar tespit çalışmaları da sürüyor.

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Rize'de sel ve heyelanın verdiği hasar ortaya çıktı

EN BÜYÜK HASAR ALT YAPIDA: Bölgede sürdürülen hasar tespit çalışmalarının ilk sonuçları ortaya çıktı. Buna göre sel ve heyelanlarda 5 ev boşaltıldı, 7 ev ağır hasar aldı, 2'si iş makinesi 10 araç sel sularına kapıldı, 30 dolayında köprü ve menfez yıkıldı, köy ve mahalle yollarında hasarlar oluştu. Elektrik, telefon ve içme suyu hatları ile tarım arazileri de heyelanlarda hasar gördü.

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Rize'de sel ve heyelanın verdiği hasar ortaya çıktı

Sel baskını sonucu Çaykur'a ait çay fabrikasının üretim dışı kaldığı bölgede 60 dolayında evin zemin ve bodrum katları çamur ve balçıkla kaplandı. Hasarın en fazla köy ve mahalleler ile şehir merkezlerinde alt yapıda yaşandığı belirtildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından mağdur olan vatandaşlara ödeme yapılacağı belirtildi.

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Rize'de sel ve heyelanın verdiği hasar ortaya çıktı

RİZE VALİSİ: BEN BÖYLE BİR YAĞMUR GÖRMEDİM, ÇOK KORKTUM: Rize Valisi Erdoğan Bektaş, sel ve heyelanlarla ilgili Demirören Haber Ajansına (DHA) açıklamalarda bulundu. Rize'de çok şiddetli yağmur sonrası sel ve heyelanlar oluştuğunu belirten Vali Bektaş, "Öyle bir yağmur yağdı ki ben hayatımda böyle bir yağmur görmedim. Korktum, acaba bir yere bir şey oldu mu diye. Yağmurlar bölgesel ve çok şiddetli oluyor. Yağan bölgeye göre de afete dönüşebiliyor. Son olay kendi çapında bir afetti. Çok şükür can ve mala çok ciddi bir zarar gelmedi" dedi.

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