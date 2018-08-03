Rize'de sel sularına kapılan iş makinesi böyle devrildi!

Rize’nin Güneysu ilçesi Ballıdere’de dere ıslah çalışmalarında çalışan bir iş makinesi, derenin su debisinin artmasının ardından suya gömüldü. İş makinesinin suya devriliş anı bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti, sosyal medyada paylaştı. İş makinesi park halinde olduğu için olayda can kaybı yaşanmadı.

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