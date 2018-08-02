Rize'de sel felaketi başkan bu mesajı attı: Batıyoruz!

RİZE’de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Rize’nin birçok bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle, taşan dere suları ve bölgede yaşanan heyelanlar sebebiyle insanlar evlerinde mahsur kaldı. Araçlar sel sularına kapıldı. 7 katlı bina sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğu için boşaltıldı. Bölgeye kurtarma çalışmaları için AFAD ve Belediye ekipleri gönderildi. Sellerin etkili olduğu Muradiye beldesinin Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşımı yaptı.