Rize'de sel felaketi başkan bu mesajı attı: Batıyoruz!

RİZE’de dün sabahtan bu yana etkili olan şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Rize’nin birçok bölgesinde etkili olan yağış nedeniyle, taşan dere suları ve bölgede yaşanan heyelanlar sebebiyle insanlar evlerinde mahsur kaldı. Araçlar sel sularına kapıldı. 7 katlı bina sel suları nedeniyle yıkılma tehlikesi olduğu için boşaltıldı. Bölgeye kurtarma çalışmaları için AFAD ve Belediye ekipleri gönderildi. Sellerin etkili olduğu Muradiye beldesinin Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, sosyal medya hesabından “Allah’ım yardım et batıyoruz” paylaşımı yaptı.
DÜN SABAH BAŞLADI HALA SÜRÜYOR... Kentte dün etkili olan sağanağın ardından yağış bu sabah saatlerinde de etkisini gösterdi. Yağışlar özellikle kentin merkeze bağlı Salarha ve Muradiye beldelerinde etkili oldu. Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı.
"ALLAHIM YARDIM ET BATIYORUZ..." Muradiye beldesinde aşırı yağış nedeniyle su seviyesi yükselerek taşan dere, beldeyi su altında bıraktı. Yağışın sele dönüşmesiyle, yörede çok sayıda evin zemin ile bodrum katlarını ve bazı iş yerlerini su bastı. Muradiye Belde Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yağışın sele dönmesi üzerine sosyal medya aracılığıyla “Allah’ım yardım et batıyoruz” yazılı paylaşımda bulundu.
7 KATLI BİNADA YIKILMA TEHLİKESİ... Merkeze bağlı Kömürcüler köyündeki derenin taşması sonucu Muradiye beldesi ile şehir merkezi arasındaki ulaşımı sağlayan yol kapandı. Bazı araçlar akıntıya kapılarak sürüklendi, bazıları su altında kaldı. Dere kenarında bulunan 7 katlı bina, yıkılma tehlikesine karşı tahliye edildi.
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