Rize'de saha karıştı: Maç bitti kartlar devam etti!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor karşılaşma bittikten sonra oyuncular arasında yaşanan arbedede hakem Volkan Bayarslan, VAR'ı da kullanarak Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Abdullah Durak'a kırmızı kartını gösterdi.

Rize'de saha karıştı: Maç bitti kartlar devam etti!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında oynanan Çaykur Rizespor-Atiker Konyaspor maçı sonrası saha karıştı. Taraftarın tepkisine karşılık veren Uğur Demirok'a Çaykur Rizesporlu oyuncu Abdullah Durak vurunca, hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

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Rize'de saha karıştı: Maç bitti kartlar devam etti!

Çaykur Rizespor, sahasında Atiker Konyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Çaykur Rizesporlu taraftarların maç boyunca tepki gösterdiği Uğur Demirok, karşılaşma sonrası formasını çıkartıp taraftarlara gösterince ortalık karıştı.

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Rize'de saha karıştı: Maç bitti kartlar devam etti!

Yaşanan arbede sırasında Çaykur Rizesporlu oyuncular, Atiker Konyasporlu oyuncu Uğur Demirok'a tepki gösterirken, Abdullah Durak da futbolcuya yumruk attı. Bunun üzerine hakem Volkan Bayarslan Çaykur Rizesporlu oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi.

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Rize'de saha karıştı: Maç bitti kartlar devam etti!

İşte o anlardan kareler...

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