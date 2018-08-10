Rize'de heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı

Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Jandarma ekiplerinin önlem alarak araç geçişlerine tamamen kapattığı bölgede, karayolları görevlileri yolu yeniden trafiğe açmak için çalışma başlattı.

Heyelan ve su baskınları nedeniyle bölgedeki bazı turizm tesislerinde de hasarlar meydana geldi.

Şiddetli yağış Fındıklı, Ardeşen ve Pazar ilçelerinde de yaşamı olumsuz etkiledi. Yağış yüzünden bazı köy yollarında ulaşım sağlanamıyor.

Pazar ilçesine bağlı Irmak köyünde bir otomobilde mahsur kalan iki kişi kendi imkanlarıyla kurtuldu.

Ardeşen'in Armağan köyünde ise bazı vatandaşlar şiddetli yağışın ardından tedbir amacıyla evlerinden ayrıldı.

Bölgede yağış aralıklarla etkisini sürdürüyor.