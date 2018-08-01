Rize'de heyelan! 3 kişi son anda kurtuldu

Rize'de şiddetli yağış yaşamı olumsuz etkiledi. Alınan bilgiye göre, il genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmurun toprak kayması ve su baskınlarına neden olduğu belirtildi.

Etkisini artıran yağmur nedeniyle Çamlıhemşin ilçesi Palovit Şelalesi bölgesinde heyelan meydana geldiği, heyelanın yaşandığı anda bölgeden geçen 3 kişinin son anda heyelan altında kalmaktan kurtulduğu, bölgeye jandarma ve AFAD ekiplerinin gönderildiği öğrenildi.

3 KİŞİNİN DURUMU İYİ

Heyelandan kurtulanların herhangi bir sağlık sorunu olmadığı, yolun trafiğe kapalı bulunduğu ve yol açma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.