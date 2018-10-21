Rize, Konya'yı yenemedi: Fener düşme hattından kurtuldu!

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Atiker Konyaspor'la 1-1 beraber kaldı. Karşılaşmadaki iki gol de penaltı atışından geldi.

Karşılaşmanın ilk bölümünde her iki takımda organize ataklar geliştirmekte zorlandı. Çaykur Rizespor duran toplarla etkili olmaya çalışırken, Atiker Konyaspor topla daha fazla oynayan taraf oldu. Karşılaşmanın 41. dakikasında Çaykur Rizespor, kazandığı penaltı atışında Boldrin'in golüyle 1-0 üstünlüğü yakaladı. İlk yarı bu golle 1-0 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda Atiker Konyaspor, Adis jahovic'in de oyuna girmesiyle daha etkili ataklar geliştirirken aradığı golü penaltıdan buldu. 80. dakikada Jahovic'in yerde kalmasıyla hakem Volkan Bayarslan VAR'a başvurdu ve penaltı noktasını gösterdi. Atiker Konyaspor penaltı atışında Jahovic'in golüyle 1-1'lik eşitliği yakaladı. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve takımlar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

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Karşılaşma bittikten sonra oyuncular arasında yaşanan arbedede hakem Volkan Bayarslan VAR'la da izleyerek Çaykur Rizesporlu orta saha oyuncusu Abdullah Durak'a kırmızı kartını gösterdi.

Bu sonuçla Çaykur Rizespor puanını 8'e, Atiker Konyaspor ise 13'e yükseltti.

ÇAYKUR RİZESPOR - ATİKER KONYASPOR: 1-1

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Samet Çavuş

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Orhan Ovacıklı, Jach, Brabec, Mehmet Uslu, Ali Çamdalı, Petrucci (Dk. 86 Gladkyy), Robin Yalçın (Dk. 65 Abdullah Durak), Süleyman Koç (Dk. 80 Fink), Boldrin, Vedat Muric

Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı, Opanasenko, Uğur Demirok, Diagne, Skubic, Jonsson, Jevtovic (Dk. 71 Traore), Milosevic (Dk. 86 Volkan Fındıklı), Fofana (Dk. 46 Jahovic), Ömer Ali Şahiner, Yatabare

Goller: Dk. 41 Boldrin (Penaltıdan) (Çaykur Rizespor), Dk. 82 Jahovic (Penaltıdan) (Atiker Konyaspor)

Kırmızı kart: Abdullah Durak (Maçtan sonra) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 90+1 Orhan Ovacıklı, Vedat Muric (Maçtan sonra) (Çaykur Rizespor)