Rize de sele teslim! Yolar kapandı hamile kadın böyle kurtarıldı

Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu ulaşıma kapandı. Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubat, Ardeşen-Çamlıhemşin yolunun ulaşıma kapanmasına neden oldu.

Rize de sele teslim! Yolar kapandı hamile kadın böyle kurtarıldı

Rize'de şiddetli yağışın neden olduğu heyelan nedeniyle kapanan Ardeşen-Çamlıhemşin karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü olarak sağlanmaya başlandı. Rize'de dün akşam sağanağın ardından yaşanan heyelanlar ve derelerin taşıdığı rusubatın kapanmasına neden olduğu Ardeşen-Çamlıhemşin yolunda karayolları ekiplerince yoğun çalışma yürütüldü.

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Rize de sele teslim! Yolar kapandı hamile kadın böyle kurtarıldı

Ekiplerin çalışmaları sonucu yol tek şeritten kontrollü olarak ulaşıma açıldı. Yolun trafiğe kapanması yüzünden mahsur kalan turistler ise dönüşe geçti.
Kapalı köy yollarında çalışmalar sürüyor: Sağanak ayrıca Ardeşen ilçe merkezi ve Tunca beldesi arasındaki karayolu ile 12 köyün yollarının kapanmasına neden oldu. Karayolları ve İlçe Özel İdaresi görevlileri bu yolların ulaşıma açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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Rize de sele teslim! Yolar kapandı hamile kadın böyle kurtarıldı

Hamile kadın son anda kurtarıldı: İlçeye bağlı Akkaya köyünde ise 6 ev ile caminin alt katını su bastı. Söz konusu evlerde yaşayan vatandaşlar tahliye edildi. Biri hamile, ikisi yaşlı üç kadın son anda evlerinden çıkarılarak mahsur kalmaktan kurtarıldı.

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Rize de sele teslim! Yolar kapandı hamile kadın böyle kurtarıldı

"Çok şiddetli bir yağış yaşadık": Akkaya Köyü Muhtarı Özcan Galipoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok şiddetli bir yağış yaşadıklarını söyledi.

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