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Rıza Akpolat aslen nereli CHP Beşiktaş adayı eşi çocukları kimdir?

Rıza Akpolat aslen nereli CHP Beşiktaş adayı eşi çocukları kimdir?

CHP'nin 31 Mart'ta yapılacak olan yerel seçimler için İstanbul Beşiktaş adayı Rıza Akpolat oldu. Peki Rıza Akpolat kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve eşi kim soruları merak konusu oldu. Aslen İstanbullu olan Rıza Akpolat, 1982 yılında doğdu. Evli olan Rıza Akpolat'ın 2 tane kızı vardır.

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Eklenme Tarihi: 28-01-2019 15:10 - Güncelleme: 28-01-2019 15:10

CHP yerel seçimlerdeki adaylarını bir bir açıkladı. Listede dikkat çeken adaylarda biri de Beşiktaş Belediye Başkan Adayı Rıza Akpolat oldu. Peki Rıza Akpolat kimdir, kaç yaşında, aslen neredli?  Evli olan Rıza Akpolat aslen İstanbullu.

RIZA AKPOLAT KİMDİR: 1982 yılında İstanbul'da doğdu. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

2006-2008 arası Bahçelievler Gençlik Kolu Yöneticiliği, 2009-2011 arası Bahçelievler İlçe Yöneticiliği, Örgüt ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı, 2011-2015 arası Bahçelievler İlçe Başkanlığı görevlerini yaptı.

7 Haziran 2015 Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden 25. Dönem milletvekili adayı oldu.

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