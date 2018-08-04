Riva'da facia! Bir anda çırpınmaya başladılar

Olay Yağdere mevkiinde meydana geldi. Hüseyin Kızılırmak, Şükran Çakır ve Yunus Kızılırmak denize girdi. Suda çırpınmaya başlayan 3 kişi gören cankurtaranlar müdahalede bulundu.
Denizden çıkarılan 3 kişiye ilk müdahale sahilde yapıldı. Hüseyin Kızılırmak (49) müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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