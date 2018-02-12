Rio Karnavalı başladı

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Bir hafta sürecek festival için dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi kente akın etti. Özellikle kışı yaşayan Avrupalı turistler Güney Yarımküre'de bulunan ve yaz mevsiminde olan Brezilya'nın dünyaca ünlü Sao Paulo kentini doldurdu. Önceki gün de kentte renkli geçit törenleri düzenlendi, insanlar sokaklarda dans edip partilere katıldı.
Dünyanın bu en renkli karnavalanı 1.5 milyonu yabancı turist olmak üzere 6 milyondan fazla kişi katıldı. Karnaval boyunca şehrin caddelerinde de özel gösteriler yapılıyor. Geçit törenlerine ev sahipliği yapan Sambadrome, 80 bin kişilik kapasiteye sahip. Karnaval kapsamında samba okulları, moda tasarımcıları, müzisyenler, koreograflar ve sanatçılardan oluşan ekipleriyle her yıl farklı konseptlerde gösteri hazırlıyor.
İngiliz dansçı Samantha Flores 78 yıllık karnaval tarihinde ilk kez, bir yabancı olarak geçiş töreninde baş dansçı unvanıyla katıldı. En iyi altı samba okulu karnavalın son günü 17 Şubat'ta bir kez daha sahne alacak.
İşte karnavaldan renkli görüntüler...
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