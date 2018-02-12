Rio Karnavalı başladı

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Bir hafta sürecek festival için dünyanın dört bir yanından yüz binlerce kişi kente akın etti. Özellikle kışı yaşayan Avrupalı turistler Güney Yarımküre'de bulunan ve yaz mevsiminde olan Brezilya'nın dünyaca ünlü Sao Paulo kentini doldurdu. Önceki gün de kentte renkli geçit törenleri düzenlendi, insanlar sokaklarda dans edip partilere katıldı.