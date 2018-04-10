Rihanna'nın takip ettiği tek Türk'tü Ege Tanman'ın son haline bakın

Babam ve Oğlum, Leyla ile Mecnun gibi yapımların çocuk oyuncuları olarak tanınan Ege Tanman'ın son hali görenleri şaşkına çeviriyor. İşte bir zamanların çocuk oyuncusu, Rihanna'nın takip ettiği tek Türk Ege Tanman'ın son hali.

Rihanna'nın takip ettiği tek Türk'tü Ege Tanman'ın son haline bakın

Yıllar çabucak geçiyor, bizler ise nasıl geçtiğini bir türlü anlamıyoruz. Tek anladığımız yer gözlerimizin önünde, küçücük çocukların bir anda koca birer yetişkin olduklarını görmek. Ege Tanman'da onlardan bir tanesi. Bir dönemin en çok aranılan çocuk oyuncularından biriydi. Özellikle Babam ve Oğlum'daki performansı ile göz doldurmuştu. Ege Tanman'ı şimdi ekranlarda göremiyoruz. Zaten görsekte tanıyamayız. Bir zamanların en çok aranan çocuk oyuncularından biri olan Egen Tanman'ın son halini görenler inanamıyor. İşte bir zamanların çocuk oyuncusu şimdilerin kocaman adamı Ege Tanman'ın son hali...

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Rihanna'nın takip ettiği tek Türk'tü Ege Tanman'ın son haline bakın

EGE TANMAN KİMDİR; Ege Tanman, Türk oyuncu. Kınalı Kar adlı dizide Efe rolünü oynadı. Çağan Irmak'ın Babam ve Oğlum filmindeki Deniz rolüyle tanındı. 26 Şubat 1998 yılında Bursa’da doğdu. Küçük yaşta oyunculuk dünyasına girmesine rağmen kaliteli oyunculuğu ve sevecen yapısıyla geniş kitlelerce tanınmıştır.

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Rihanna'nın takip ettiği tek Türk'tü Ege Tanman'ın son haline bakın

Yıldırım Belediyesi Adile Naşit Tiyatrosunda Tiyatro eğitimi almıştır. Özel Melike Pınar İlköğretim Okulunda okumuştur. Oyunculuk kariyerine Kınalı Kar Dizisinde Efe karakteriyle adım atmıştır. Babam Ve Oğlum filmindeki rolüyle tanınmıştır. Leyla İle Mecnun Dizisindeki Kaan karakteriyle de daha geniş kitlelerce tanınmıştır.

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Rihanna'nın takip ettiği tek Türk'tü Ege Tanman'ın son haline bakın

Fiziksel özelliklerine bakarsak; boyu 170 cm, 57 kilo, saç rengi açık kahverengi, göz rengi ise kahverengidir. Şimdilerde ortalarda görünmeyen Ege Tanman'ın son hali sizleri çok şaşırtacak.

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