Rihanna'nın takip ettiği tek Türk'tü Ege Tanman'ın son haline bakın

Yıllar çabucak geçiyor, bizler ise nasıl geçtiğini bir türlü anlamıyoruz. Tek anladığımız yer gözlerimizin önünde, küçücük çocukların bir anda koca birer yetişkin olduklarını görmek. Ege Tanman'da onlardan bir tanesi. Bir dönemin en çok aranılan çocuk oyuncularından biriydi. Özellikle Babam ve Oğlum'daki performansı ile göz doldurmuştu. Ege Tanman'ı şimdi ekranlarda göremiyoruz. Zaten görsekte tanıyamayız. Bir zamanların en çok aranan çocuk oyuncularından biri olan Egen Tanman'ın son halini görenler inanamıyor. İşte bir zamanların çocuk oyuncusu şimdilerin kocaman adamı Ege Tanman'ın son hali...