Rihanna'nın modeli sahte çıktı

Diğer yandan fotoğrafçıyı eleştiren bir kesim de yok değil! Zira pek çok sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafçının 'beyaz' olduğunu vurgulayarak ücret ödeyip gerçek bir siyahi modelle çalışmak yerine böyle bir yönteme başvurduğunu iddia etti. Wilson, eleştiriler hakkında yorumda bulunarak hiçbir zaman kötü niyetinin olmadığını ve Shudu'yu ticari bir model olarak kullanmayı planlamadığını söyledi.