Rihanna'nın modeli sahte çıktı

Ülkemizde ve dünyada sosyal medyadan paylaşım yapan pek çok model var. Instagram güzeli Shudu ise onlardan tamamen farklı!

Rihanna'nın modeli sahte çıktı

Instagram'da kusursuz teni ve fiziğiyle kısa sürede tüm ilgiyi üzerine çeken model Shudu'yu diğer modellerden farklı kılan bir özelliği var! Çünkü Shudu, aslında gerçek değil, tamamen bilgisayar ortamında hazırlanmış bir model! Rihanna'nın kozmetik markasının ürünlerini sergiledikten sonra popülerleşen Shudu aslında gerçek değil. Shudu'nun yaratıcısı ise Cameron James adlı İngiliz fotoğrafçı...

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Rihanna'nın modeli sahte çıktı

28 yaşındaki fotoğrafçı YouTube videoları ve çevrimiçi diğer kaynakları kullanarak 3D teknolojisini öğrendi. Ardından da dijital modelini yarattı. Shudu, bir anda takipçi sayısını artırarak ününe ün kattı. Kısa sürede 60 binden fazla takipçiye ulaşan Shudu, "Yaşayan Barbie" olarak anılmaya başladı. Shudu'nun web sitesi ve sosyal medya hesabına gelen yorumlarda insanlar, gerçeklikle sanallık arasındaki farkı anlamakta zorlandıklarını söylüyor.

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Rihanna'nın modeli sahte çıktı

Diğer yandan fotoğrafçıyı eleştiren bir kesim de yok değil! Zira pek çok sosyal medya kullanıcısı, fotoğrafçının 'beyaz' olduğunu vurgulayarak ücret ödeyip gerçek bir siyahi modelle çalışmak yerine böyle bir yönteme başvurduğunu iddia etti. Wilson, eleştiriler hakkında yorumda bulunarak hiçbir zaman kötü niyetinin olmadığını ve Shudu'yu ticari bir model olarak kullanmayı planlamadığını söyledi.

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Rihanna'nın modeli sahte çıktı

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