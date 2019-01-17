Rihanna'nın iç çamaşırı koleksiyonuna 'daha az seksi' eleştirisi

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, Savage X Fenty adıyla kurduğu iç çamaşırı markası için 14 Şubat Sevgililer Günü koleksiyonu hazırladı. Koleksiyonun tanıtımı için kendisi de objektif karşısına geçen Rihanna, sosyal medya üzerinden yaptığı tanıtımda yeni koleksiyonuna aşık olduğunu belirterek satışa çıktığını belirtti.
Markasında büyük beden modellere de yer veren Rihanna’nın koleksiyonunu inceleyen Amerikan Teen Vogue dergisinin moda editörü Alysse Dalessandro, koleksiyonda büyük beden ile küçük beden iç çamaşırlarının birbirinden farklı olduğunu tespit etti.
Dalessandro, büyük beden modellerin küçük beden modeller ile aynı tasarıma sahip olmadığını, dolayısıyla küçük bedenler kadar seksi olmadığını belirtti.
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