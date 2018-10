Rihanna'dan Trump'a şok! Colin Kaepernick için teklifi reddetti

Ama Trump'a hem ABD hem dünyada tepkiler büyürken NFL'nin 'kara listesindeki' eski oyun kurucu, bu yıl spor ürünleri devi Nike tarafından reklam yüzü yapıldı. 'Just Do It' kampanyasında yüzünün altında "Bir şeye inan, uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse de" sözüyle boy gösterdi.