Rihanna'dan Trump'a şok! Colin Kaepernick için teklifi reddetti

Amerika'da her yıl tüm dünyanın kilitlendiği Super Bowl finalinde maç arası performansı için teklif götürülen Rihanna, Trump tarafından hedef gösterilen eski NFL oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışma adına 'hayır' dedi.

Rihanna'dan Trump'a şok! Colin Kaepernick için teklifi reddetti

Super Bowl ABD'de her yıl düzenlenen Amerikan futbolu ligi National Football League'in şampiyonluk maçıdır. Bu şampiyonluk maçından ziyade maç arasında her yıl dünyaca ünlü isimler sahne alır. 2019 yılında sahneye çıkması için teklif götürülen Barbadoslu ünlü şarkıcı Rihanna'nın, Colin Kaepernick ile dayanışma adına teklifi reddettiği öğrenildi.

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Rihanna'dan Trump'a şok! Colin Kaepernick için teklifi reddetti

DİZ ÇÖKTÜĞÜ İÇİN İŞSİZ KALMIŞTI! ABD'de polislerin silahsız siyahları öldürme furyasını protesto için 2016 sezonunda NFL maçları öncesi milli marş çalınırken diz çöken Colin Kaepernick, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilmesi ve takımların buna biat etmesi sonucu işsiz kalmıştı.

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Rihanna'dan Trump'a şok! Colin Kaepernick için teklifi reddetti

Ama Trump'a hem ABD hem dünyada tepkiler büyürken NFL'nin 'kara listesindeki' eski oyun kurucu, bu yıl spor ürünleri devi Nike tarafından reklam yüzü yapıldı. 'Just Do It' kampanyasında yüzünün altında "Bir şeye inan, uğruna her şeyi feda etmek anlamına gelse de" sözüyle boy gösterdi.

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Rihanna'dan Trump'a şok! Colin Kaepernick için teklifi reddetti

ÇOK İSTİYORDU AMA YAPMADI! 3 Şubat'ta Atlanta'da yapılacak Super Bowl'da sahne alacak şarkıcının Rihanna olmasını çok istediğini, ama ret yanıtı aldığını söyledi. Kaynakta yer alan haberde, "Rihanna'ya teklif götürdüler, ama o diz çökme tartışmasından ötürü reddetti, çünkü NFL'nin tutumunu onaylamıyor denildi.

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