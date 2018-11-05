Rihanna'dan Donald Trump'a rest: Bir daha çalamayacak

ABD'de ara seçimler yaklaşırken Donald Trump'da mitinglerini hızlandırdı. Ancak mitingi için seçilen parçalardan birine Rihanna'dan tepki geldi. Trump geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği mitinglerinden birinde Rihanna'nın Don't Stop the Music parçasını çaldı.
Bir gazetecinin mitingde Rihanna parçasını çaldığını tweetlemesi üzerine Rihanna'dan yanıt gecikmedi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı "Ne benim ne de hayranlarımın bu trajik mitinglerde asla yeri yok" dedi ve Trump'ın mitinglerinde daha fazla şarkısını çalamayacağını belirtti.
Geçtiğimiz haftalarda da Super Bowl finalinde maç arası performansı için teklif götürülen Rihanna, ABD Başkanı Donald Trump tarafından hedef gösterilen NFL (National Football League) oyuncusu Colin Kaepernick'le dayanışma adına teklife "hayır" demişti.
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