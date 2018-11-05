Rihanna'dan Donald Trump'a rest: Bir daha çalamayacak

Bir gazetecinin mitingde Rihanna parçasını çaldığını tweetlemesi üzerine Rihanna'dan yanıt gecikmedi. 30 yaşındaki ünlü şarkıcı "Ne benim ne de hayranlarımın bu trajik mitinglerde asla yeri yok" dedi ve Trump'ın mitinglerinde daha fazla şarkısını çalamayacağını belirtti.