Rihanna öfkeden çılgına döndü sevgilisini fırçaladı

30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı Rihanna, 29 yaşındaki milyarder sevgilisi Hasan Cemil ile Meksika'da tartışırken objektiflere takıldı.

Rihanna öfkeden çılgına döndü sevgilisini fırçaladı

Geçen ay ayrıldıkları ileri sürülen Rihanna ile sevgilisi Hassan Jameel, Merkisa'daki Puerto Vallarta'da birlikte görüntülendi. Tatilde olan çift, havuz başında bir yandan güneşlenirken bir yandan da hararetli bir tartışmaya daldı. Uzaktan çekilen pozlarında Rihanna'nın sevgilisine öfkeli hareketlerle bir şeyler anlattığı görüldü.

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Rihanna öfkeden çılgına döndü sevgilisini fırçaladı

Rihanna ile zengin bir Suudi Arabistanlı iş adamının oğlu olan Hassan Jameel, ilk kez geçen yıl İspanya'da birlikte görüntülenmişti. Çift, bir süre birlikte oldu, ancak geçen ay ayrıldıkları magazin basınına yansıdı. Fakat Meksika tatilinde tartışırken görüntülenmeleri "Acaba yeniden bir araya geldiler ama aralarında çözemedikleri sorunlar mı var" sorusunu akıllara getirdi.

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Rihanna öfkeden çılgına döndü sevgilisini fırçaladı

Rihanna ve Cemil, Puerto Vallarta'da hararetli bir şekilde tartışırken kameralara yakalandı.

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Rihanna öfkeden çılgına döndü sevgilisini fırçaladı

Yeşil bir bikini giymiş olan Barbadoslu şarkıcı, parmağını Cemil'e doğrulmuş bağırırken, genç milyarder ise sessizce dinliyor, zaman zaman da kendini savunuyor gibi görünüyordu.

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