Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Zaman zaman aldığı kilolar nedeniyle eleştirilen Rihanna, kalın vücut hatlarıyla mutlu olduğunu söyleyerek, “Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum” dedi.

Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Barbadoslu şarkıcı Rihanna, müzikteki başarısının yanı sıra moda dünyasına damga vuran kıyafet seçimleri, kıvrımlı hatları ve vücuduna karşı olan güveniyle boy gösteren bir şarkıcı olarak tanınıyor. Rihanna, İngiliz Vogue dergisine verdiği röportajda ‘kalın’ olarak nitelendirdiği hatlarını hiçbir zaman kaybetmek istemediğini söyledi.

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Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Dergiye kapak pozu veren 30 yaşındaki Barbadoslu şarkıcı, müzik ve moda endüstrisinin içinde ‘geniş hatlarıyla’ var olmaktan gurur duyduğunu belirtti. “Spor salonuna geri döndüm” diyen Rihanna, “Umarım kalçalarımı ya da kalın baldırlarımı kaybetmem. Birazını eriteceğim ama hepsini değil” dedi.

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Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Rihanna, katıldığı etkinliklerin kırmızı halısında ve video kliplerinde kendine has giyim tarzı ve kıvrımlı hatlarıyla öne çıkıyor.

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Rihanna: Kalçalarımı kaybetmek istemiyorum

Ünlü şarkıcı, daha önce de aldığı kilolar ve vücut hatları nedeniyle eleştirilmiş, hatta Barstool Sports adlı spor blogunun yazarlarından olan Chris Spagnuolo ‘Rihanna şişman olmayı yeni bir trende mi dönüştürecek?’ başlıklı bir yazı yayınlamıştı.

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