Rıdvan Dilmen'i kızdıran karar: Yarışta varsan Babel'i satmayacaksın

Spor Toto Süper Lig'in 19'uncu haftasında Beşiktaş sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada konuk ekibin golünü 69'uncu dakikada Dorukhan Toköz kendi kalesine atarken, siyah beyazlı ekibin golü de 78'inci dakikada yine Dorukhan Toköz'den geldi.

Rıdvan Dilmen, NTV'de Beşiktaş - BB Erzurumspor maçını yorumladı.

Dilmen, "Beşiktaş'ta sürekli kadro değişiyor. Birlikte oynama alışkanlığını kaybettiğiniz zaman uyumu problemi yaşatır. Beşiktaş istekli ama uyum problemi yaşıyor. Omurga sürekli değişiyor, oyun içerisindeki isteğiniz telaşa dönüyor. Erzurumspor gibi takımları aşmak için gol bulmalısınız . Erzurumspor uzun süre 0-0'ı oynayabiliyor." dedi.

''BEŞİKTAŞ'TA SIKINTILAR VAR''

Beşiktaş'ta sıkıntıların olduğunu dile getiren Dilmen, ''Quaresma, Porto'ya mı gidiyor, Tolgay ise Fenerbahçe'ye mi gidiyor, bunlar sürekli konuşuluyor. Beşiktaş'ta sıkıntılar var. Kulüplerimizde sıkıntılar var. Galatasaray forvet alamadı. Başakşehir bir forvet daha aldı Demba Ba. İş, haksız rekabete doğru gidiyor. Beşiktaş hem taktik olarak, hem oyuncular olarak sürekli değişti maçta. Daha da değişebilirdi. Quaresma devreye girdi, atıldı oyundan. Anlamsız şekilde atladı topa.'' dedi.

''BEŞİKTAŞ'I 2 PUANDAN EDEBİLİYOR''

Dorukhan'a övgüler yağdıran Dilmen, ''23 yaşında olmasına rağmen Dorukhan; şanssız bir şekilde kendi kalesine gol atmış olmasına rağmen güven kaybetmiyor, demoralize olmuyor." Arayışına, isteğine devam ediyor. Gol attıktan sonra dahi, sevinç gösterisi yerine 2. golü hızla aramak için takımını ateşliyor. 34 yaşındaki 'tecrübeli' Quaresma, profesyonel olmayan hareketleriyle rakibe avantaj sağlıyor. Gereksiz kırmızı kart görüp Beşiktaş'ı belki de kazanabileceği bir maçtan, 2 puandan ediyor." ifadelerini kullandı.

''BABEL'İ SATMAYACAKSINIZ''

''Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyon olmuş, 3. sene de son haftalara kadar şampiyonluğu kovalamış, Şampiyonlar Ligi'nde iyi işler başarmış bir takım." diyen Dilmen, ''Fark 6 puana inmiş ama hoca maç öncesi 'Kim gider, kim kalır bilmem' dersen, bu olmaz. Babel'in gidişi Beşiktaş'a en az 7-8 puana mal olacak. Eğer şampiyonluk yarışında varsanız Babel'i satmayacaksınız. 1 veya 1.5 milyon Euro'ya kaybedilecek bir oyuncu değil Babel." şeklinde konuştu.