Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi: "Dünya tersine döndü. Eskiden Fenerbahçe şampiyonluğa oynardı, Yeni Malatyaspor küme düşmeme mücadelesi verirdi."

"Mehmet Ekici frikikten 2-1 yaptı ama Fenerbahçe durur mu, hemen 2-2 yaptırdı!"

"Roberto Soldado girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. Bu da rakibin tekrar oyuna girmesini sağladı."

"Sahanın en kısa oyuncusu Mina kafa topuna çıktı ve golü attı."

KARDİYOLOGLARIN EN İYİ MÜŞTERİSİ ''Bir Fenerbahçe taraftarının ruh halini düşünebiliyor musun? Geçtiğimiz haftalarda psikologların en iyi müşterilerinin Fenerbahçeliler olduğunu söylemiştim. Şimdi kardiyologların en iyi müşterileri olduğunu söylüyorum."

PENALTI TEKRARLARLANMALIYDI "Ali Palabıyık penaltıyı kesinlikle tekrarlamalıydı. Bir kere Harun çıkmıştı yine ileri ve o penaltıda tekrarlanmalıydı. Bu bir milat olsun ve penaltı sonrası gidip VAR'a baksınlar."