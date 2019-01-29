Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçı yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi: "Dünya tersine döndü. Eskiden Fenerbahçe şampiyonluğa oynardı, Yeni Malatyaspor küme düşmeme mücadelesi verirdi."



"Mehmet Ekici frikikten 2-1 yaptı ama Fenerbahçe durur mu, hemen 2-2 yaptırdı!"



"Roberto Soldado girdiği pozisyonları cömertçe harcadı. Bu da rakibin tekrar oyuna girmesini sağladı."



"Sahanın en kısa oyuncusu Mina kafa topuna çıktı ve golü attı."



KARDİYOLOGLARIN EN İYİ MÜŞTERİSİ

''Bir Fenerbahçe taraftarının ruh halini düşünebiliyor musun? Geçtiğimiz haftalarda psikologların en iyi müşterilerinin Fenerbahçeliler olduğunu söylemiştim. Şimdi kardiyologların en iyi müşterileri olduğunu söylüyorum."



PENALTI TEKRARLARLANMALIYDI

"Ali Palabıyık penaltıyı kesinlikle tekrarlamalıydı. Bir kere Harun çıkmıştı yine ileri ve o penaltıda tekrarlanmalıydı. Bu bir milat olsun ve penaltı sonrası gidip VAR'a baksınlar."



MOSES HAREKETLİ

''Moses hareketli. Bek falan oynamaz ama. Sağ bek diye düşünmesin kimse onu. Direk sağ taraf oyuncusu. Sonra oyuna göre sola geçti.''



''Fenerbahçe'nin en az iki transfer daha yapmasını bekliyorum.''



"Şu an Türkiye'de herkesin konuştuğu şey Fenerbahçe. Fenerbahçe hayattır.''



"Fenerbahçe'nin tehlikeli yerden birkaç hafta sonra çıkacağını düşünüyorum.''



"Başakşehir devre arasında Fenerbahçe'den Roman Neustadter'i istedi. Da Costa gidince istendi ama Serdar Taşçı alındı. Fenerbahçe'nin istemediği oyuncuyu istedi. Neden? Ayağı topla iyi...''



ERSUN YANAL ADEBAYOR'U DÜŞÜNMÜYOR

''Bildiğim kadarıyla Ersun Yanal, Adebayor'u düşünmüyor. Ama son dakika bir şey olursa bilemiyorum.''



"Fenerbahçe taraftarına saygı duyulması lazım. Şu durumda bile 30.000'den fazla kişi Kadıköy'de."



"İnternet sitelerinde ve sosyal medyada yönetime karşı yapılan şeyler yanlış. Bu iş sadece Cocu, Koeman ve Comolli meselesi değildir. Bu da bir tecrübedir ve tecrübe kazanacaktır Ali bey."