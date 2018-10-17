Rıdvan Dilmen'den Arda'ya: Lütfen sana uzatılan elleri itme

Ünlü şarkıcı Berkay'la yaşadığı kavga sonrası hakkında dava açılan ve 12,5 yıl hapsi istenen Arda Turan, Başakşehir'den 2,5 milyon TL para cezasına çarptırılmıştı. Usta spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, kişisel internet sitesinde gündeme ilişkin konuları değerlendirirken Arda Turan'a tavsiyede bulundu.

''LUCESCU, ARDA İÇİN ÇABA SARF EDİYORDU''

Lucescu'nun Arda'yı Milli Takım'a geri kazandırmak için ça içerisinde olduğunu ifade eden Rıdvan Dilmen, ''Son dönemlerde gündeme sürekli futbol dışı konularla gelen Arda Turan, kendi toparlanmasını kendi sağlayamadı. Son yaşanan olaylardan önce dahi Sayın Lucescu kendisini milli takıma geri kazanmak konusunda çaba sarf ediyordu.'' dedi.

''LÜTFEN SANA UZATILAN ELLERİ İTME''

''Hem Teknik Direktöründen hem başkanından hem de yakın çevresinden duyduğumuz kadarıyla Arda çok çalışıyordu.'' diyen Dilmen, ''Ama son olayda başta biz sevenlerini ve kendisinden hala beklentisi olanları çok büyük hayal kırıklığına sürükledi. Başakşehir Kulübü de kendisine maddi bir ceza verdi ve şu an yargı sürecini bekliyor. Biz de şu an yargı sürecinde olan bu konuyla ilgili tabii ki fikir beyan edecek değiliz. Ben sadece bir abisi olarak ona şunu söylemek istiyorum. Herkes seni kazanmak istiyor, herkes sana forma vermek istiyor, lütfen artık sana uzatılan elleri itme.” ifadelerini kullandı.

Rıdvan Dilmen'den flaş Arda Turan yorumu: Yapma bunu ya!