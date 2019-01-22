Rıdvan Dilmen: Valbuena'ya faul var

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Ligin 18. haftasında Bursaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Müthiş mücadeleye sahne olan maçta Fenerbahçe, Bursaspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmayı NTV'de değerlendiren Rıdvan Dilmen, "Bursaspor'un golünden önce Valbuena'ya faul var." dedi.

İşte Dilmen'in açıklamaları: "Adil bir sonuç oldu. İlk yarıda iyi bir Fenerbahçe. İkinci yarıda baskılı bir Bursaspor vardı. 90+6'da Bursaspor altı pastan golü kaçırdı üstelik. Kulübelerin ne kadar önemli olduğunu bu maçta gördük. İkinci yarıda Yusuf Erdoğan ve Lima hamleleri dışında sonrasında Sakho'nun oyuna girmesiyle Bursaspor rakip yarı alana oyunu yıktı.

"AYEW SOL AÇIK OYNAMAZ"

Ali Koç ve Ersun Yanal, Ayew'in bonservisini almak istiyorsa, bir kez daha düşünmeli. Ayew sol açık falan oynamaz. Darbe yersiniz oradan. Fenerbahçe muhtemelen 2 oyuncu alacak.

"NET SÖYLÜYORUM, VALBUENA'YA FAUL VAR"

Çok tartışmalı bir VAR pozisyonu, ben faul derim. Oyuncu geliyor, Valbuena kurtarıyor, sonra ayağı takılıyor. Sonra acaba ofsayt mı, değil mi? Ben ona takılırım. İnceleme şansım olduğunda gördüğüm kadarıyla net olarak söyleyebilirim ki, Bursaspor'un golü öncesi Valbuena'ya yapılan hareket faul."