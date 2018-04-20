Rıdvan Dilmen sunucu sevgilisinden ayrıldı bakın kimdi?

NTV'de spor yorumculuğu yapan eski futbolcu Rıdvan Dilmen, 7 yıllık spor spikeri sevgilisi Tuğba Dural'dan ayrıldı. Rıdvan Dilmen ve Tuğba Dural neden ayrıldı herkes bunu merak ediyor.

Rıdvan Dilmen sunucu sevgilisinden ayrıldı bakın kimdi?

Önceden NTVSpor'da şimdilerde NTV'de spor yorumculuğu yapan, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Rıdvan Dilmen 7 yıldır birlikte olduğu ve evlilik yolunda olduğu Tuğba Dural'dan ani bir şekilde ayrıldı. Rıdvan Dilmen ve Tuğba Dural neden ayrıldı? Rıdvan Dilmen'in sevgilisi Tuğba Dural kimdir?

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Rıdvan Dilmen sunucu sevgilisinden ayrıldı bakın kimdi?

Başından iki evlilik geçen ve iki çocuk babası olan Rıdvan Dilmen uzun süredir sunucu Tuğba Dural ile aşk yaşıyordu. İkiliden üzücü haber geldi! Sunucu Tuğba Dural, parmağındaki yüzüğü çıkararak Rıdvan Dilmen'i terk etti.

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Rıdvan Dilmen sunucu sevgilisinden ayrıldı bakın kimdi?

Hatta şu sıralar Tuğba Dural'ın bir TV yöneticisiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyor. Rıdvan Dilmen, Tuğba Dural ile evlilik hazırlığı içindeydi.

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Rıdvan Dilmen sunucu sevgilisinden ayrıldı bakın kimdi?

Tuğba Dural ve Rıdvan Dilmen aşkı ilk kez 2016'da kamuoyu tarafından öğrenilmişti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’le evlilik hazırlığında olan futbol spikeri Tuba Dural, Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı.

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