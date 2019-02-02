Rıdvan Dilmen Fenerli yıldızı eleştirdi: Ekmeğini yedin doğru değil

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi Roberto Soldado ve Victor Moses'in golleriyle 2-0 mağlup etti. Yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe - Göztepe maçı sonrası NTV canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Fenerbahçe'nin 2'de 2 yapması lazımdı.'' diyen Dilmen, ''Kadronun rekabet düzeyinin artması etkili oldu. Fenerbahçe UEFA listesi verecek, tabi bu oyuncuların isteği ve arzusunu arttırıyor. Türkiye'de seyirciler iyi ama Dirar'ın iyiliğini yokken anladılar. İstatistikleri alt üst etti. Favori Fenerbahçe'ydi. İlk 15 dakika 3-0 olurdu. Ben ilk golü Ayew'e yazarım. Ben yıllarca futbol oynadığım için görüyorum. O top maksimum direğe çarpardı. Hoca transfer istedi. Topun kendisinde kalmasını istediği için Tolgay'ı istedi. Sabırlı davranıldı ve alındı. Bana göre Fenerbahçe'den Şener'in gitmesi handikap olurdu. Stoper istedi, al sana 2 tane denildi. Serdar Aziz transfer görüşmelerini sonlandırdım dediği gün ben transfer olduğunu anladım." ifadelerini kullandı.

"DİRAR VE TOLGAY ARSLAN'I YAZAR DİYORUM": UEFA listesine kimlerin yazılacağı konusunda görüşlerini bildiren Dilmen, "Jerome'un Sadık'a yaptığı hareket gaddarca. Sadık yarın sabah kalktığında anlayacak. Bu gelişmeden sonra UEFA listesine Serdar Aziz verilebilir. Soldado, Tolgay, Dirar, Mehmet Ekici, Sadık, Moses ve Serdar Aziz... 7'de 3 şansın var ne yapacaksın? Ben Dirar'ı kesin yazarım. 3 oyuncu değil 5 oyuncu almış olurum. Sağ ön, sağ iç ve sağ bekte oynar. Aslında tuhaf değil mi? Comolli ve Fenerbahçe planlamayı ne kadar kötü yapmış? Bu 7 oyuncudan kim dışarda kalırsa problem olacak. Zenit'e kaybettin diyelim. Teknik direktörün işi kolay değil. Stoper almaya mecbur ama 2'sini birden alamaz. Ayrıca hoca Tolgay Arslan'a aşık. Fenerbahçe'de pas yapan futbolcu isteğini onunla karşıladı. Dirar ve Tolgay'ı kesin yazar diyorum" dedi.

TOLGAY ARSLAN KONUSU: Tolgay Arslan'ın, ''Beşiktaş armasını bugüne kadar hiç öpmedim. Bugün bunu ilk defa yaptım. Çünkü zor bir dönemden sonra bir taraftar seni böyle karşılarsa içinde başka duygular oluşuyor. Çok doğru bir karar verdiğimi bugün tekrar anladım." sözlerini yorumlayan Dilmen, ''Beşiktaş armasını öpmedim' demesi normal bir şey değildir. Beşiktaş seni Almanya'dan almış, ekmek vermiş." şeklinde konuştu.

COMOLLİ'YE LAF SOKTU: Comolli'yi eleştiren Dilmen, "Fenerbahçe'nin santrfor transferi için 5 ay çalışması lazım, Comolli çalışmasın da bunun için, kim çalışırsa çalışsın." ifadelerini kullandı.

  • Spor 02 Şubat 2019 10:53
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