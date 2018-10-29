Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşmez

Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında Fenerbahçe hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin dalga geçilmemesi gereken bir kulüp olduğunu belirten Dilmen, şu sözleri kullandı;
''Fenerbahçe düşerse, dolar 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.''
FENERBAHÇE, 9 PUANLA 15. SIRADA YER ALIYOR
Fenerbahçe, Süper Lig'de 9 puanla 15. sırada yer alıyor. 16 ve 17. sıradaki Akhisarspor ve Rizespor'un 8 puanı varken ligin dibindeki Erzurum Büyükşehir Belediyespor'un 7 puanı bulunuyor.
(Sporx)
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