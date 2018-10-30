Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe küme düşerse dolar 10 bin TL olur!

Ankaragücü mağlubiyeti sonrası Cocu'nun görevine son verilmiş Fenerbahçe yeni hoca arayışına girmişti. Hatta küme düşme hattının bir basamak üzerinde bulunan Fenerbahçe, dalga konusu bile oldu. Fenerbahçe'nin dalga konusu olmasına sinirlenen Rıdvan Dilmen, NTV ekranlarında sarı-lacivertli kulüp hakkında konuştu. Fenerbahçe'nin dalga geçilmemesi gereken bir kulüp olduğunu belirten Dilmen, şu sözleri kullandı;
''Fenerbahçe düşerse, dolar 10 bin olur. Tüzük değişir, Fenerbahçe değişmez. Fenerbahçe, dalga geçilecek kulüp değildir. Galatasaray, 14 yıl şampiyon olmadı ama büyüklüğünden bir şey değişti mi? Kırmızı kar yağar ama Fenerbahçe kümeye düşmez.''
BUNLARI İZLEDİNİZ Mİ?
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