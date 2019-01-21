Rıdvan Dilmen: Emre Belözoğlu oyun kurucusunun babası

Spor Toto Süper Lig’in 18’inci haftasında Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir’e 4-2 mağlup oldu. Bu sonuçla konuk ekip ligde iki maç aradan sonra kazanarak liderliğini sürdürdü, Trabzonspor'un ise zirveyle arasındaki puan farkı 9'a yükseldi.

Zirveyi yakından ilgilendiren maçın ardından ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında önemli değerlendirmelerde bulundu.

İşte Rıdvan Dilmen'in öne çıkan açıklamalarından satır başları...

İyi futbol, iyi futbolcuyla oynanır. Başakşehir'in kadrosunda Barcelona'da, Real Madrid'de, Tottenham'da, Manchester City'de, İnter'de oynayan futbolcular var. Abdullah Avcı'nın kendisine model olarak seçtiği teknik direktör belli, Guardiola.

''EMRE OYUN KURUCUNUN BABASI'' Emre Belözoğlu, Türkiye'nin gelmiş geçmiş en iyi oyun kurucusu, oyun kurucusunun babası. Başakşehir'in Galatasaray ile rekabeti haksız rekabet, Galatasaray transfer yapamıyor.