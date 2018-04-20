Rıdvan Dilmen ayrıldı herkes nedenini merak ediyor tam 7 yıldır...

Önceden NTVSpor'da şimdilerde NTV'de spor yorumculuğu yapan, eski futbolcu Rıdvan Dilmen'den şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Rıdvan Dilmen 7 yıldır birlikte olduğu ve evlilik yolunda olduğu Tuğba Dural'dan ani bir şekilde ayrıldı. Rıdvan Dilmen ve Tuğba Dural neden ayrıldı? Rıdvan Dilmen'in sevgilisi Tuğba Dural kimdir?
Başından iki evlilik geçen ve iki çocuk babası olan Rıdvan Dilmen uzun süredir sunucu Tuğba Dural ile aşk yaşıyordu. İkiliden üzücü haber geldi! Sunucu Tuğba Dural, parmağındaki yüzüğü çıkararak Rıdvan Dilmen'i terk etti.
Hatta şu sıralar Tuğba Dural'ın bir TV yöneticisiyle yeni bir aşka yelken açtığı iddiaları magazin kulislerinde konuşuluyor. Rıdvan Dilmen, Tuğba Dural ile evlilik hazırlığı içindeydi.
Tuğba Dural ve Rıdvan Dilmen aşkı ilk kez 2016'da kamuoyu tarafından öğrenilmişti. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen’le evlilik hazırlığında olan futbol spikeri Tuba Dural, Nişantaşı’nda objektiflere takılmıştı.
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