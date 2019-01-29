Ricardo Quaresma, PFDK'lık oldu

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Quaresma, Erzurumspor maçında yaptığı "kural dışı hareketi" nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi.
Maçın 87. dakikasında Ricardo Quaresma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Leo Schweslen'e arkadan sert bir müdahalede bulunmuştu. Hakem Mustafa Öğretmenoğlu, Portekizli oyuncuya kırmızı kart göstermişti.
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