Ricardo Qauresma, Beşiktaşlı taraftarlarla tartıştı

Spor Toto Süper Ligde 19. haftanın açılış maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçın 87. dakikasında Ricardo Quaresma, Büyükşehir Belediye Erzurumspor forması giyen Leo Schweslen'e sert bir müdahalede bulundu. Hakem Mustafa ÖğretmenoğluPortekizli oyuncuya kırmızı kart gösterdi.
TARAFTARLAR QUARESMA'YI ISLIKLADI
Beşiktaşlı taraftarlar takımı 10 kişi bırakan Quaresma'yı ıslıkladı. Sinirli olduğu gözlenen tecrübeli oyuncu, siyah-beyazlı taraftarlara el kol hareketleriyle tepki gösterdi.
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