Reziller uçakta cinsel ilişkiye girdiler videosunu kızlarına gönderdiler

Bir Meksika uçağında yaşanan skandal olaydın videosu sosyal medyayı sarstı. Uçakta cinsel ilişkiye giren bir çifti kameraya kaydeden anne baba, bu videoyu kızlarına gönderdi. Video sosyal medyay 3 milyon 25 bin kişi tarafından izlenirken, videoyu gönderen anne baba çok eleştirildi.

Reziller uçakta cinsel ilişkiye girdiler videosunu kızlarına gönderdiler

Dünyanın çivisi çıkmış dedirten görüntüler bir uçak yolculuğunda kaydedildi. Kiley Tully isimli genç kızın,Twitter hesabı üzerinden paylaştığı video, sosyal medyayı salladı. Bu ahlaksızlığı daha ahlaksız hale getiren olay ise, Kiley Tully'nin anne ve babasının yaptığıydı.

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Reziller uçakta cinsel ilişkiye girdiler videosunu kızlarına gönderdiler

Olay öncelikle Kiley Tully isimli bir gencin bu videoyu Twitter hesabında paylaşmasıyla başladı. "Annem ve babam huzurlu bir tatil için Meksika'ya gidiyordu ve sonra bana bu görüntüleri gönderdiler..." Ancak ortada birbirinden garip olaylar silsilesi vardı.

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Reziller uçakta cinsel ilişkiye girdiler videosunu kızlarına gönderdiler

Videoyu çeken anne ve baba daha sonra, kamerayı uçağın ön tarafına çeviriyor ve başka hiç bir yolcunun bu durumdan rahatsız olup dönüp bir kere bile bakmadığını gösteriyor. Bu işin garip yanlarından biri.

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Reziller uçakta cinsel ilişkiye girdiler videosunu kızlarına gönderdiler

Bir diğer garip yanı ise, bir anne ve babanın bu videoyu kızlarına gönderebilmesi. Çoğu sosyal medya kullanıcısı da bu durumu eleştirdi. Kiley Tully'nin anne ve babasının bu videoyu kızlarına göndermeleri konusunda "Bunu çekip çocuğuna göndermek gerçekten ürkütücü..." gibi yorumlarda bulundular.

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