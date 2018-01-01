Reza Zarran'ın eski sevgilisi Azeri kızı Günel'in son hali büyük şok

Reza Zarran'ın eski sevgilisi Azeri kızı Günel'in son hali büyük şok

Ünlülerin yıllar içerisindeki değişimi hakikaten şaşırtıyor. Hele bir de onları çocuk yaşlarından beri tanıyorsak değişimleri daha şaşırtıcı bir hal alıyor. Onlarda biri de hayatlarımıza 'Azeri kızı Günel' olarak giren Günel Zeynalova... İbrahim Tatlıses’in 19 yıl önce keşfettiği 32 yaşındaki Azeri şarkıcı Günel Zeynalova geçirdiği estetik ameliyatlar sonrası bambaşka biri oldu.

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Reza Zarran'ın eski sevgilisi Azeri kızı Günel'in son hali büyük şok

1985 doğumlu sanatçı Günel ilk albümü Ne Olur Allahım ile 1999 senesinde büyük çıkış yakalamış ardından 2004 yılında Azeri Günel ve 2008 yılında Adı Yok isimli albümleri müzik piyasasındaki yerini almıştır. Günel aslen Azerbaycan Ağdam’lıdır.

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Reza Zarran'ın eski sevgilisi Azeri kızı Günel'in son hali büyük şok

Reza Zarrab iki kadın arasından Ebru Gündeş'i seçmiş ve onunla evlenmişti. Kadere bakın ki Ebru Gündeş, Zarrab'dan boşanma kararı aldığı dönemde Günel de nişanlandı.

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Reza Zarran'ın eski sevgilisi Azeri kızı Günel'in son hali büyük şok

Ayrıca Azeri kızı Günel bir dönem, ABD itirafçısı ve Ebru Gündeş'in eşi Reza Zarrab ile aşk yaşamıştı. Reza Zarrab ile ayrılma nedenleri ise Ebru Gündeş'ti. Büyük olaylar yaşanan aşkta Günel'in Reza Zarrab'ın 'kafana sıkarım' şeklinde tehdit ettiği iddia edilmiş ve ardından 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Ardından Günel, Cem Ozan Torunlar ile nişanlanmıştı.

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