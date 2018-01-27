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Reza Zarrab'ın nerede olduğu belli oldu mu?

Reza Zarrab'ın nerede olduğu belli oldu mu?

ABD'deki İran yaptırımları davasında suçunu kabul ettikten sonra savcılıkla iş birliğine giden iş adamı Reza Zarrab'ın nerede tutulduğu hala belirsizliğini koruyor.

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Eklenme Tarihi: 27-01-2018 23:37 - Güncelleme: 27-01-2018 23:37

Reza Zarrab'ı kendisine tecavüz etmekle suçlayan Manhattan'daki cezaevinde beraber kaldığı 62 yaşındaki hücre arkadaşı Faouzi Jaber'in açtığı davanın kayıtlarında 19 Ocak'ta Westchester County Hapishanesi'nde Sarraf'a tebligat gönderildiği bilgisi yer alıyor. 

Ancak, Westchester County hapishanesinde Zarrab'ın kayıtlarına rastlanamıyor. AA muhabirinin ulaştığı Westchester County hapishanesi yetkilileri ise Zarrab'ın bu hapishanede tutulup tutulmadığı sorusunu yanıtsız bıraktı.

New York Güney Bölge Savcılığına ulaşılamazken, Zarrab'ın avukatı Benjamin Brafman da Zarrab'ın nerede olduğu konusunda yorum yapmaktan kaçındı.

Zarrab, tanıklığı sırasında cezaevindeyken kendisine bıçak çekildiğini iddia etmiş ve FBI gözetiminde olduğunu söylemişti.

New York Güney Bölge Savcılığı ise Sarraf'ın FBI gözetiminde olduğunu belirtmiş ancak nerede tutulduğuna ilişkin soruları cevapsız bırakmıştı.

ABD’nin İran'a yönelik yaptırımlarını delmekle suçlanan ve 19 Mart 2016’da ABD’de tutuklanan Sarraf, yargılanmasına kısa bir süre kala 26 Ekim 2017’de kendisine yöneltilen 7 suçlamayı da kabul etmiş ve savcılıkla iş birliği yapmıştı.

Dava sürecinde de tanıklık yapan Sarraf, tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini ve cezaevinde uyuşturucu madde olan sentetik marihuana içtiğini de kabul etmişti.

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