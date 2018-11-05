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Reza Zarrab hakkında yakalama kararı

Reza Zarrab hakkında yakalama kararı

Beykoz Kanlıca'daki yalıda Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na aykırı tadilat yaptığı iddiasıyla hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

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Eklenme Tarihi: 05-11-2018 10:00 - Güncelleme: 05-11-2018 10:00

Beykoz 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya taraflar katılmadı. Sanık Rıza Sarraf'ın istinabe yoluyla ifadesinin alınabilmesi için ABD'de tutuklu bulunduğu cezaevine yazı yazıldığını, celse arasında tahliye edildiğine ilişkin haberler çıktığını tutanağa geçiren mahkeme hakimi Seyda Kibar Yıldırım, Sarraf'ın halen tutuklu olup olmadığının Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Newyork Başkonsolosluğu'na sorulmasına karar verdi.

YAKALAMA KARARI ÇIKARILDI
Mahkeme hakimi, Türkiye'ye giriş yapabileceği ihtimali karşı ek savunmasının alınması için Rıza Sarraf hakkında yakalama kararı çıkardı. 

OLAYIN GEÇMİŞİ
Rıza Sarraf, Kanlıca sahilinde üç yalıdan oluşan Mehmet Arif Bey Yalılarından ikisini 2011 yılında satın alarak 4 parselini kendi, 5 parselini de eşi Ebru Gündeş Sarraf üzerine kaydettirdi. Sarraf, tarihi eser olarak tescili yapılan yalılarda tadilat çalışması başlattı.  Tadilatın 2960 Sayılı Boğaziçi Kanunu'na aykırı olduğu gerekçesi ile Rıza Sarraf ve Ebru Gündeş Sarraf hakkında suç duyurusunda bulunuldu. Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, yalılarda bina boyunca asansör yapıldığı, bina cephesinde doluluk ve boşluk oranlarının değiştirildiğinin tespit edildiği belirtildi. 

İddianamede şüpheliler Rıza Sarraf, Ebru Gündeş Sarraf ve tadilat işlemlerini yaptığı belirlenen Hakkı Süha Gökdemir hakkında “Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na" aykırılık suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmaları isteniyor.

RIZA SARRAF'IN DOSYASI AYRILMIŞTI
ABD'de bulunduğu için Rıza Sarraf'ın ifadesi alamayann mahkeme, bunu gerekçe göstererek Rıza Sarraf'ın dosyasını Ebru Gündeş ve Hakkı Süha Gökdemir'in dosyasından ayırarak ayrı bir esasa kaydetmişti.  

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR5 YORUM

  • ADANALI 05 Kasım 2018 10:19 YARGIMIZ GÜNAYDIN ADAM AMERİKAYA GİDELİ 4 YIL OLDU ORDA HAPİS YATTI TAHLİYE EDİLDİ ŞİMDİ ORDA KRALLAR GİBİ YAŞIYOR BU ADAM BURDAYKEN UYUYORMUYDUNUZ VERDİĞİNİZ KARARLARA ARTIK KARGALAR BİLE GÜLMEZ OLDU SAYIN YARGI KENDİNİZE ÇEKİ DÜZEN VERİN ARTIK VERDİĞİNİZ KARARLAR HAKKANİYETE VE ADALETE UYGUN OLSUN AMA NERDE O KARARI VERECEK YARGI

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