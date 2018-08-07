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Reza Zarrab davasında flaş gelişme

Reza Zarrab davasında flaş gelişme

ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab'ın rüşvet davasında flaş bir gelişme yaşandı.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 22:25 - Güncelleme: 07-08-2018 22:25

ABD'de İran yaptırımlarını delmekten tutuklu bulunan iş adamı Reza Zarrab'ın rüşvet verdiğini iddia ettiği gardiyan Victor Casado'nun daha önce “rüşvet almadığı” yönündeki ifadesinini değiştirerek “itirafçı” olacağı bildirildi.

Bugün hakim karşısına çıkacak Casado'nun duruşması New York Güney Bölgesi Başsavcısı Geoffrey Berman'ın talebi üzerine ertelendi.

Berman, davanın yargıcı Richard Sullivan'dan gardiyan Casado'nun daha önce “rüşvet almadığı” yönündeki ifadesinini değiştirme kararı aldığı gerekçesiyle duruşmanın ertelenmesi istedi.

Başsavcı Berman, Gardiyan Casado'nun suçunu itiraf edeceği duruşmanın 24 Ağustos ya da 3 Eylül'den sonraki bir tarihte yapılması talebinde bulundu. 

Reza Zarrab, geçen yıl duruşmalar sırasında tutuklu bulunduğu cezaevindeki bir gardiyana, cep telefonu ve alkol karşılığında Türk avukatı vasıtasıyla, yaklaşık 45 bin dolar rüşvet verdiğini iddia etmişti.

İran'a yönelik yaptırımları delme, banka dolandırıcılığı ve kara para aklamak gibi suçlar atfedilen Zarrab, Mart 2016'da ABD'de tutuklanmıştı. Davanın başlamasına kısa bir süre kala ise Zarrab kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmiş ve savcılıkla işbirliğine gitmişti.

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