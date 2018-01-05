Reza Zarrab böyle kaçırılmış bomba Metin Topuz iddiası

İran asıllı Türk iş adamı Reza Zarrab'ın ABD'ye nasıl gittiği ortaya çıktı. İddiaya göre, Zarrab'ı ABD konsolosluk çalışanı Metin Topuz 2 milyon dolar para karşılığında kaçırdı. Bomba iddiayı Zarrab'ın eşi Ebru Gündeş'in arkadaşı Ebru Ceylan'ın eşinin hukuk danışmanlığını yapan Avukat Ali Gürel gündeme getirdi. Gürel'in iddiasına göre, Tatile gittiğini zanneden Zarrab, ABD'ye indiğinde ise bir şokla karşılaştı. Metin Topuz, hiçbir sıkıntı yaşamayacağını düşünen Zarrab'a verdiği 2 milyon doların hesabına yatırıldığını söyledi. Zarrab FBI görevlileri tarafından gözaltına alındı. Gürel iddialarının kaynağı olarak da Gündeş'in arkadaşının merhum eşini işaret etti.

RS FM'de yayınlanan Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle programına katılan hukukçu Ali Gürel şunları anlattı:

'SARRAF'IN ABD'YE GİDİŞ AMACI TURİSTİK GEZİYDİ'

"Reza Zarrab'ın eşinin yakın arkadaşı Ebru Ceylan'ın rahmetli eşi Veysel Salihoğlu'nun hukuk danışmanıydım. Veysel Bey, Reza Zarrab'ın ABD'ye gitmeden önce kendilerini de davet ettiğini ve birlikte bir gezi planı yaptıklarını söylemişti. Ancak Veysel Bey ve eşi Ebru Hanım, Zarrab ve ailesinin gezisine 1 gün sonra katılacaktı. Reza Zarrab'ın ABD'ye gidişinin amacı, FBI ile anlaşması değildi. Turistik geziydi."

'TOPUZ BİRKAÇ GÜN SÜRE İSTEDİ'

Hukukçu Gürel'e göre, Metin Topuz, Sarraf'ın kendisinden ABD'ye gidişiyle ilgili risk olup olmadığını sormasının ardından birkaç gün süre istedi ve ikili yeniden buluştu. Topuz, Sarraf'tan 2 milyon dolar vermesi halinde ABD'ye gidişinde herhangi bir pürüz yaşamayacağını söyledi. Zarrab, Topuz'dan aldığı garanti üzerine, 2 milyon dolar ödeme yapmayı kabul etti.

TOPUZ KARŞILADI, FBI GÖZALTINA ALDI

Seyahat günü özel uçağı yerine tarifeli uçakla ABD'ye giden Sarraf'ı havaalanına indiğinde, kendisini Metin Topuz karşıladı. Topuz, "ABD'ye hoşgeldiniz. Verdiğiniz 2 milyon dolar hesabınıza yatırıldı." dedikten sonra, yakınında bulunan FBI görevlileri, Sarraf'ı gözaltına aldı.