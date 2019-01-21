Reytingleri düşen Söz dizisinden flaş karar: Artık yok

STAR TV'nin sevilen dizisi Söz reytinglerindeki düşüşün ardından aldığı kararla reytingleri yükseltemeye çalışacak. Söz'ün yayınlanan son bölümleri artık internet üzerinden yayınlanmayacak. Geçtiğimiz sezon zirveyi kimseye kaptırmayan Söz sezon sonuna doğru Show TV'nin iddialı yapımı Çukur'a zirveyi kaptırmış ve reytinglerde kan kaybetmeye devam ediyor. Peki Söz internetten nasıl izlenir, Puhu tv, Youtube, Blu TV'den nasıl izlenir?

Star TV'nin sevilen dizisi Söz aldığı kararla internet ortamında yayın yasağı getirdi. Artık internet üzerinden yayınlanmayacak ve internet üzerinden izleyen hayranlarını geri kazanmayı hedefliyor. Peki Söz bu kararı neden aldı, Söz youtube, Blu TV, Puhu TV ve Startv internet sitesi üzerinden yeni bölüm son bölüm tekrarı yayınlanacak mı sorularının cevabı haberimizde.

