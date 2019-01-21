Reytingleri düşen Söz dizisinden flaş karar: Artık yok

STAR TV'nin sevilen dizisi Söz reytinglerindeki düşüşün ardından aldığı kararla reytingleri yükseltemeye çalışacak. Söz'ün yayınlanan son bölümleri artık internet üzerinden yayınlanmayacak. Söz son bölüm tekrarı internette neden yok?

Reytingleri düşen Söz dizisinden flaş karar: Artık yok

STAR TV'nin sevilen dizisi Söz reytinglerindeki düşüşün ardından aldığı kararla reytingleri yükseltemeye çalışacak. Söz'ün yayınlanan son bölümleri artık internet üzerinden yayınlanmayacak. Geçtiğimiz sezon zirveyi kimseye kaptırmayan Söz sezon sonuna doğru Show TV'nin iddialı yapımı Çukur'a zirveyi kaptırmış ve reytinglerde kan kaybetmeye devam ediyor. Peki Söz internetten nasıl izlenir, Puhu tv, Youtube, Blu TV'den nasıl izlenir?

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Reytingleri düşen Söz dizisinden flaş karar: Artık yok

Star TV'nin sevilen dizisi Söz aldığı kararla internet ortamında yayın yasağı getirdi. Artık internet üzerinden yayınlanmayacak ve internet üzerinden izleyen hayranlarını geri kazanmayı hedefliyor. Peki Söz bu kararı neden aldı, Söz youtube, Blu TV, Puhu TV ve Startv internet sitesi üzerinden yeni bölüm son bölüm tekrarı yayınlanacak mı sorularının cevabı haberimizde.

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Reytingleri düşen Söz dizisinden flaş karar: Artık yok

YAKLAŞIK 6 MİLYONLUK BİR İZLEYECİ İNTERNETTEN İZLİYOR: Söz yayınlandığı ilk zamanlarda büyük internet sitelerine ihtar göndermiş fragmanları bile yasaklatmştı. Söz-İçerde rekabetinin İçerde'nin final yapmasıyla reytinglerde zirveye oturdu. Söz'ün 2.sezonunda Çukur'un başlamasıyla izleyecisinin çoğunu kaybetmiş Çukur 17. bölümüyle zirveye oturduktan sonra zirveyi bırakmamıştı. Söz'ü TV'den izleyemeyen yaklaşık 6 milyon hayranı internetten izliyor. 
Star TV'nin resmi sitesinden 650 bin kişi izlediği görülüyor.

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Reytingleri düşen Söz dizisinden flaş karar: Artık yok

Youtube'den izleyen kişi sayısı ise 5 mllyondan fazla. İşte bu yüzden yapım şirketi TIMS&B aldığı kararla Söz'ün internette yayınlaanmasına mahkeme kararıyla yasak getirdi.

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