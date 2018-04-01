Reytinglerde iyi ama Kadın dizisine tepkiler çığ gibi!

Fox TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Kadın, izleyiciden gitgitde daha fazla tepki toplar hale geldi. Sebebi ise senaryodaki boşluklar. Peki Kadın dizisi ne için bu kadar tepki çekti?

Reytinglerde iyi ama Kadın dizisine tepkiler çığ gibi!

Fox TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Kadın, izleyiciden gitgitde daha fazla tepki toplar hale geldi. Sebebi ise senaryodaki boşluklar. Peki Kadın dizisi ne için bu kadar tepki çekti?

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Reytinglerde iyi ama Kadın dizisine tepkiler çığ gibi!

Fox TV’nin sevilen dizisi Kadın’da, aslında günlük hayatta pek de mümkün olmayacak bazı durumlar yaşanıyor. Ayrıca çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Bahar’ın çevresindeki insanlara bakınca, hiç de o kadar şanssız değilmiş gibi geliyor…. Mesut Yar, Posta’daki köşesinde bakın bu duruma nasıl ironik bir dille bakıyor…

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Reytinglerde iyi ama Kadın dizisine tepkiler çığ gibi!

‘Kadın’a itiraz ‘Kadın’ (FOX) dizisini ilk günden beri takip ediyorum. Bahar karakteri hayatta inanılmaz dibe vurmuş. Ama hayatı kıskanılacak kadar da kolaymış gibi geliyor bana…

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Reytinglerde iyi ama Kadın dizisine tepkiler çığ gibi!

Mesela işyeri bir konfeksiyon atölyesi olmasına rağmen istediği saatte çıkıyor olmalı ki, gündüz vakti çocukları okuldan alıp güle oynaya eve geliyorlar…

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