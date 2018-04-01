Reytinglerde iyi ama Kadın dizisine tepkiler çığ gibi!

Fox TV'nin izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizisi Kadın, izleyiciden gitgitde daha fazla tepki toplar hale geldi. Sebebi ise senaryodaki boşluklar. Peki Kadın dizisi ne için bu kadar tepki çekti?

Fox TV’nin sevilen dizisi Kadın’da, aslında günlük hayatta pek de mümkün olmayacak bazı durumlar yaşanıyor. Ayrıca çok zor koşullarda yaşam mücadelesi veren Bahar’ın çevresindeki insanlara bakınca, hiç de o kadar şanssız değilmiş gibi geliyor…. Mesut Yar, Posta’daki köşesinde bakın bu duruma nasıl ironik bir dille bakıyor…



