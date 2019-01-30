Reytinglerde düşüşe geçen Kızım dizisinde eşine az rastlanır olay

Dizilerin yılbaşından itibaren 3 haftalık ara vermesinden kötü etkilenen Tv 8'in Kızım dizisi, reytingini yükseltmek için flaş bir karar aldı.

Reytinglerde düşüşe geçen Kızım dizisinde eşine az rastlanır olay

Acun Ilıcalı'nın kanalı olan Tv8'de yayınlanan Kızım, kanalın en ses getiren dizi projesi olmuştu. Yayınlandığı Cuma günleri diğer kanallardaki dizilere kafa tutan ve reytinglerde ilk 3'ü zorlayan Kızım dizisi, reklam anlaşmaları nedeniyle 3 hafta boyunca yoktu. Bu aradan kötü etkilenen ve geçtiğimiz gün yayınlanan bölümünde reytinglerde gerilediği görülen diziye, kadrodan ayrılan bir isim yeniden dahil edildi.

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Reytinglerde düşüşe geçen Kızım dizisinde eşine az rastlanır olay

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Beren Gökyıldız ve Leyla Lydia Tuğutlu'nun bulunduğu diziye, ilk 6 bölüm sonrası ekipten ayrılan ve 'Jilet' karakterine hayat veren İlhan İhsan, yeniden dahil oldu. Kızım'a hızlı bir dönüş yapacak olan İlhan'ın, önümüzdeki bölümlerde aksiyon dolu sahnelere imza atması bekleniyor.

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Reytinglerde düşüşe geçen Kızım dizisinde eşine az rastlanır olay

DİZİDEN AYRILIYOR: Kızım dizisinde, 'Öykü'nün gerçek annesi 'Asu' karakterine hayat veren Selin Şekerci, diziden ayrılacağını duyurmuştu. Veda mesajında, "Her anlamda iyisiyle kötüsüyle anne oldum ben hem de Beren Gökyıldız gibi dünyanın en güzel çocuğuna. Çok güzel bir ekiple çalıştım hepsini çok sevdim tek tek." ifadelerine yer vermişti.

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Reytinglerde düşüşe geçen Kızım dizisinde eşine az rastlanır olay

KIZIM DİZİSİ SON BÖLÜM NELER OLDU: Öykü'nün annesini tercih etmesi herkesin hayatını derinden etkiler. Demir, Öykü'nün yokluğuna sevinip, çılgınlar gibi dans etmeye başlasada, kızının özlemi bir yandan kalbini sızlatır.

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