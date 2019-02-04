Reynmen'le ilgili şok iddia! Rekor kıran klibi çalıntı mı?

Reynmen adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın Derdim olsun klibinin bir kısa filmle benzerliği tartışmalara yol açtı. Reynmen'in Derdim Olsun klibiyle 2011 yapımı Mahna Mahna Killer kısa filminin klibi birçok sahneyle benzerlik gösteriyor.

Reynmen adıyla tanınan sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş'ın Derdim olsun klibinin bir kısa filmle benzerliği tartışmalara yol açtı. YouTube'da 66 milyondan fazla izlenmeyle bir rekor kıran Reynmen'in klibi ve şarkıcılığını çokça eleştiri alsa da birçok kesim tarafından da beğenildi. Ancak Reynmen'in Derdim Olsun klibiyle 2011 yapımı Mahna Mahna Killer kısa filminin klibi birçok sahneyle benzerlik gösteriyor. Twitter

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Klibin Mahna Mahna Killer isimli bir kısa filmle olan benzerliği akıllara bazı soru işaretleri bıraktı. YouTube'da 3 milyon 700 bin kişi tarafından takip edilen Reynmen olarak tanınan Yusuf Aktaş'ın, rekor üzerine rekor kıran 'Derdim Olsun' şarkısının klibinin çalıntı olduğu iddia edildi. Reynmen'in Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın akrabası olduğu ortaya çıkmıştı. Twitter

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Reynmen Yusuf Aktaş kimdir: Reynmen Yusuf Aktaş daha önce Ahmut Kural ve Murat Cemcir ile birlikte "Sie Liegt in Meinen Armen" şarkısını söylerek düet yapmıştı. Aleyna Tilki'nin rekorunu da kıran Yusuf Aktaş, Youtube'da yayınlandığı gibi en çok izlenen video, şarkı olma yolunda ilerliyor.İlkokula Bağcılar'daki Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda başlayan Yusuf Aktaş daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil oldu.Liseyi Bahçeşehir'de okudu Twitter

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