Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2019 için artık nefesler tutuldu. Yeni sezonda Yunanistan-Türkiye konseptiyle izleyici karşısına çıkacak olan program, bugün yani 2 Şubat Cumartesi akşamı başlıyor. Survivor hayranları Alp Kırşan'ın yerine yarışmayı kimin sunacağını merak ederken Acun Ilıcalı sonunda bombayı patlattı.
Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da bu sene flaş bir değişikliğe gitti ve yarışmada uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan'a görev vermedi.
Ardından Ilıcalı'nın ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da Aleyna Tilki'nin tıklanma rekorunu kıran sosyal medya fenomeni Reynmen'e teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak Reynmen, "Acun abiyi çok seviyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek zorunda kaldım. Kendisi de bu konuyu anlayışla karşıladı."diyerek teklifi reddettiğini duyurdu.
Herkes yeni sezonda yarışmayı kimin sunacağını merakla beklerken sürpriz isim sonunda açıklandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.
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