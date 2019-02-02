Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Survivor 2019'un sunuculuğu için sosyal medya fenomeni Reynmen'den olumsuz yanıt alan Acun Ilıcalı'nın bomba bir isimle el sıkıştığı öğrenildi.

Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor 2019 için artık nefesler tutuldu. Yeni sezonda Yunanistan-Türkiye konseptiyle izleyici karşısına çıkacak olan program, bugün yani 2 Şubat Cumartesi akşamı başlıyor. Survivor hayranları Alp Kırşan'ın yerine yarışmayı kimin sunacağını merak ederken Acun Ilıcalı sonunda bombayı patlattı.

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Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Tv8'in patronu Acun Ilıcalı, yapımcısı ve sunucusu olduğu 'Survivor'da bu sene flaş bir değişikliğe gitti ve yarışmada uzun yıllar sunuculuk yapan Alp Kırşan'a görev vermedi.

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Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Ardından Ilıcalı'nın ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da Aleyna Tilki'nin tıklanma rekorunu kıran sosyal medya fenomeni Reynmen'e teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak Reynmen, "Acun abiyi çok seviyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek zorunda kaldım. Kendisi de bu konuyu anlayışla karşıladı."diyerek teklifi reddettiğini duyurdu.

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Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Herkes yeni sezonda yarışmayı kimin sunacağını merakla beklerken sürpriz isim sonunda açıklandı. Survivor 2013 ve 2018 yarışmacısı Murat Ceylan, programın yeni sunucusu oldu. Murat Ceylan, ödül oyunlarının sunuculuğunu üstlenecek.

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