Reynmen teklifi reddetmişti! Acun Survivor sunuculuğu için bomba bir isimle anlaştı

Ardından Ilıcalı'nın ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da Aleyna Tilki'nin tıklanma rekorunu kıran sosyal medya fenomeni Reynmen'e teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak Reynmen, "Acun abiyi çok seviyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek zorunda kaldım. Kendisi de bu konuyu anlayışla karşıladı."diyerek teklifi reddettiğini duyurdu.