Reynmen kimdir gerçek adı bambaşka Derdim Olsun klibi kafa karıştırdı

Son günlerde herkes onu konuşuyor, onun şarkısını dinliyor. Gerçek adı Yusuf Aktaş olan Reynmen'in son şarkısı Derdim Olsun kısa sürede rekor kırdı. Aleyna Tilki'ye ait olan izlenme rekorunu da kıran Reynmen'in son şarkısı Derdim Olsun 80 milyon sınırına dayandı. Reymen'in şarkısı kadar çektiği video klip de çok konuşuldu. Reynmen klibi 2011 yapımı “Mahna Mahna Killer” kısa filminden alıntı olduğu ortaya çıktı. Bu iddia sosyal medyanın konusu oldu.

ACUN'UN TEKLİFİNİ REDDETTİ: Ardından Ilıcalı'nın ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da Aleyna Tilki'nin tıklanma rekorunu kıran sosyal medya fenomeni Reynmen'e teklif götürdüğü öğrenildi. Ancak Reynmen, "Acun abiyi çok seviyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek zorunda kaldım. Kendisi de bu konuyu anlayışla karşıladı."diyerek teklifi reddettiğini duyurdu.

REYMEN YUSUF AKTAŞ KİMDİR: Reynmen Yusuf Aktaş daha önce Ahmut Kural ve Murat Cemcir ile birlikte "Sie Liegt in Meinen Armen" şarkısını söylerek düet yapmıştı. Aleyna Tilki'nin rekorunu da kıran Yusuf Aktaş, Youtube'da yayınlandığı gibi en çok izlenen video, şarkı olma yolunda ilerliyor.

İlkokula Bağcılar'daki Ahmet Kabaklı Ortaokulu'nda başlayan Yusuf Aktaş daha sonra Fatih Sultan Mehmet İlköğretim Okuluna nakil oldu.

Liseyi Bahçeşehir'de okudu. Daha sonra Bahçeşehir İMKB Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesine yazılmıştır. Ancak oradan da mezun olmadan Başakşehir Lisesi'ne geçiş yapmış son olarak oradan da ayrılarak Açıköğretim'de Liseyi tamamlamıştır.

Radyo ve Televizyon Programcılığı okuyan Reynmen geniş hayran kitlelerine sahip. Scorp isimli video paylaşım ve canlı yayın uygulamasında çekmiş olduğu videolar ile bir anda sosyal medyanın en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor.

ÜNLÜLERLE DÜET YAPTI: Sosyal medya dışında ünlü oyuncular ilede arası oldukça iyidir. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte Sie Liegt in Meinen Armen şarkısını söylemiş ve büyük beğeni kazanmıştır. Özellikle Biziz ve Voyovoy şarkıları ile ciddi bir mesafe katetmiştir.

Son dönemde YouTube attığı videolarla gündeme gelen Yusuf Aktaş "Suriye El-Bab’ta Bir Gün Geçirmek!” adlı videosu ile büyük beğeni toplamıştır. Üniversite eğitimini Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümünde devam ettiren Reynmen'in bir erkek kardeşi ve bir ablası bulunmaktadır. Babasının ismi Rahmi, annesinin ise Nasibe’dir.

ALEYNA TİLKİ'NİN REKORUNU KIRDI: YouTube üzerinden paylaştığı çeşitli videolarla takipçisini günden güne arttıran Yusuf Aktaş 25 Ocak 2019 tarihinde paylaştığı Reynmen - Derdim Olsun şarkısıyla ünlü şarkıcı Aleyna Tilki'nin ilk 24 saatte kırdığı 6.3 milyon izlenmeyi geride bırakarak Türkiye izlenme rekorunu kırmayı başarmıştır

Derdim Olsun” şarkısının klibi Reynmen‘in kanalına yüklendikten 6 saat sonrasında Aleyna Tilki‘nin “Dipsiz Kuyum” şarkısıyla 2 ayda ulaştığı 650 bin beğeni rakamını geçmiş ve 24 saat dolmadan 6.3 milyon izlenmesi ile beraber YouTubeTürkiye‘nin “24 saat içerisinde en çok izlenme” rekorunu kırmıştı.

Ancak Twitter üzerinden paylaşılan görüntülerde ortaya çıkan durum, Reynmen‘in videosu hakkında oldukça konuşulacak bir gerçeği ortaya çıkardı. Tweet üzerinde, Reynmen‘in klibinden ve 2011 yapımı “Mahna Mahna Killer” kısa filminden planlar üst üste konulmuş.