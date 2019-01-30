Reynmen Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini bakın neden elinin tersiyle itmiş!

'Derdim Olsun' adlı şarkısı YouTube'ta tıklanma rekoru kırınca Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın dikkatini çeken ve sunuculuk teklifi alan Reynmen, teklifi neden reddettiğini açıkladı.

Reynmen Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini bakın neden elinin tersiyle itmiş!

Sosyal medya fenomeni Reynmen ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da Aleyna Tilki'nin tıklanma rekorunu kırınca bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Reynmen'in bu başarısı Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın da gözünden kaçmadı. Ancak Ilıcalı'dan sunuculuk teklifi alan sosyal medya fenomeni, bu teklifi elinin tersiyle itti. Herkes Reymen'in bu kararının nedenini merak ederken, beklenen açıklama da sonunda geldi.

115
Reynmen Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini bakın neden elinin tersiyle itmiş!

Dominik'e giderek Acun Ilıcalı ile video da çeken Reynmen, gelen yoğun sorular üzerine Instagram hesabının hikaye bölümünden teklifi reddetme sebebini açıkladı. Fenomen isim şunları dile getirdi;

215
Reynmen Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini bakın neden elinin tersiyle itmiş!

"Acun abiyi çok seviyorum. Kendisine selamlarımı iletiyorum bana böyle bir teklifle geldi. Fakat bunun benim için doğru olmayacağını düşündüğümden dolayı reddetmek zorunda kaldım. Kendisi de bu konuyu anlayışla karşıladı."

315
Reynmen Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini bakın neden elinin tersiyle itmiş!

"KLİP VE ŞARKININ SİYASİ TARAFA MAL EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM": Klibinin Muhsin Yazıcoğlu'nun ölümüyle benzetilmesi hakkında da konuşan Reynmen, "Şarkının ya da klibin herhangi bir siyasi tarafa mal edilmesini istemiyorum. O yüzden Allah bilir diyerek geçelim." dedi.

415
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro