Reynmen Acun Ilıcalı'nın sunuculuk teklifini bakın neden elinin tersiyle itmiş!

Sosyal medya fenomeni Reynmen ilk şarkısı 'Derdim Olsun'la Youtube'da Aleyna Tilki'nin tıklanma rekorunu kırınca bir anda Türkiye'nin gündemine oturdu. Reynmen'in bu başarısı Tv8'in patronu Acun Ilıcalı'nın da gözünden kaçmadı. Ancak Ilıcalı'dan sunuculuk teklifi alan sosyal medya fenomeni, bu teklifi elinin tersiyle itti. Herkes Reymen'in bu kararının nedenini merak ederken, beklenen açıklama da sonunda geldi.
Dominik'e giderek Acun Ilıcalı ile video da çeken Reynmen, gelen yoğun sorular üzerine Instagram hesabının hikaye bölümünden teklifi reddetme sebebini açıkladı. Fenomen isim şunları dile getirdi;
"KLİP VE ŞARKININ SİYASİ TARAFA MAL EDİLMESİNİ İSTEMİYORUM": Klibinin Muhsin Yazıcoğlu'nun ölümüyle benzetilmesi hakkında da konuşan Reynmen, "Şarkının ya da klibin herhangi bir siyasi tarafa mal edilmesini istemiyorum. O yüzden Allah bilir diyerek geçelim." dedi.
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