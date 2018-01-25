Reyhanlı'ya 2 roket daha düştü

Suriye'nin Afrin bölgesinden terör örgütü PKK/PYD mensuplarınca ateşlenen iki roket Hatay’ın Reyhanlı ilçesi merkezine düştü.

Afrin'deki terör örgütü PYD/PKK'lı teröristler tarafından ateşlenen 2 roket, Reyhanlı ilçesi jandarma karakolu yakınlarına düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı saldırıda çevrede park halindeki bazı araçlarda hasar oluştu. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak inceleme başlattı.