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Reyhanlı'dan bir acı haber daha geldi!

Reyhanlı'dan bir acı haber daha geldi!

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mevzilerinden ateşlenen roketlerin Hatay'ın Reyhanlı ilçesine düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

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Eklenme Tarihi: 02-02-2018 18:02 - Güncelleme: 03-02-2018 00:02

Suriye'nin Afrin bölgesindeki terör örgütü mensuplarınca atılan roketlerden biri, Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Pınarbaşı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonu yakınındaki eve diğeri diğeri Bahçelievler Mahallesi'ndeki boş araziye düşmüştü. Saldırıda ağır yaralanan Ahmet Şanverdi, tedavi altına alındığı Reyhanlı Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı. 

Hatay Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Reyhanlı'ya yapılan roketli saldırıda Rıfat Sinirli'nin ardından 1 kişinin daha öldüğü bildirildi. Ölen kişinin isminin verilmediği açıklamada şöyle dendi:

Hatay ve Kilis'e üçer roket atıldı şehit ve yaralılar var

"2 Şubat'ta Afrin bölgesinden PYD/PKK/KCK/YPG tarafından Reyhanlı ilçemize saat 11.00 sıralarında 3 adet, saat 13.50 sıralarında 3 adet olmak üzere toplam 6 adet askeri mühimmat atılmış olup, askeri mühimmatın 3'ü ilimiz Reyhanlı İlçe merkezine, 3'ü ise ilçe dışında boş araziye düşerek infilak etmiştir. İlçe merkezine düşen 3 adet askeri mühimmatın infilak etmesi sonucu; 2 vatandaşımız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, 2'si ağır yaralı olmak üzere 16 vatandaşımız ise yaralı olarak ilimizdeki çeşitli hastanelere sevk edilerek tedavi altına alınmıştır."

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 03 Şubat 2018 01:36 Yarattığı şeylerin şerrinden.Karanlık çöktüğü zaman gecenin şerrinden.Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücülerin şerrinden.Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden…Kime? Sabahın Rabbine.Aydınlığın Rabbine. Aşkın ve şevkin Rabbine.Kışları baharlara, geceleri gündüzlere inkılap ettiren ümidin Rabbine.Sığınmalı

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